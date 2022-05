Vous ne devinerez jamais à quoi ressemble le Samsung Galaxy Z Flip 4

On ne connait encore rien, ou si peu, concernant le Galaxy Z Flip 4. Mais OnLeaks a partagé les dimensions de l’appareil, qui se révèle être un peu plus épais que son prédécesseur (165,1 x 71,9 x 7,2 mm contre 166 x 72,2 x 6,9 mm). Un détail qui pèse en faveur d’une batterie plus généreuse, ou de nouveaux capteurs photo plus volumineux.

Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones à l’occasion d’une conférence Unpacked cet été.