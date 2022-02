Honor Magic 4 VS Honor Magic 4 Pro : lequel est fait pour vous ?

Les Honor Magic 4 et 4 Pro embarquent tous les deux la crème des SoC, à savoir le Snapdragon 8 Gen1 avec un GPU Adreno 730. Et au niveau des configurations, c’est du pareil au même, à savoir 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go d’espace de stockage LPDDR5. Il est à noter que le Honor Magic 4 est également disponible avec seulement 128 Go de mémoire.