Le Honor 60 livre (déjà) tous ses secrets

On doit donc pouvoir s'attendre à de meilleures performances en jeu, mais aussi à une autonomie en hausse grâce à la batterie de 4 800 mAh (contre 4 300 mAh dans le Honor 50).

Bien sûr, on s'attend à ce que le modèle Pro se montre plus costaud dans sa proposition. Certaines rumeurs font aussi savoir qu'un Honor 60 SE, d'entrée de gamme cette fois, serait au menu du constructeur. Réponse demain en Chine, et d'ici quelques mois en Europe.