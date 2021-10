Honor 50 : le moins cher des haut de gamme se lance à 549 euros... et avec les services Google

Le Honor 50 est équipé d'un écran OLED de 6,57 pouces aux bords incurvés. Il affiche une définition Full HD+, jouit d'un taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz, d'un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz et de 100 % de l'espace colorimétrique de la norme DCI-P3.

Il est propulsé par un SoC Snapdragon 778G 5G et dispose de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage, selon la configuration choisie. On retrouve l'interface Magic UI 4.2 fondée sur Android 11, avec les services Google bien intégrés, Honor échappant maintenant aux sanctions qui touchent Huawei.

L'autonomie est confiée à une batterie de 4 300 mAh compatible avec la technologie de recharge rapide SuperCharge 66 W. La marque annonce une charge de 0 à 70% en 20 minutes en utilisant le chargeur fourni avec le smartphone.