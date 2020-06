Le Honor 9A débarque en France : écran 6,3 pouces et batterie 5 000 mAh au programme

Au vu de son tarif, on ne peut pas s’attendre à un monstre de puissance. Le smartphone peut toutefois délivrer des performances correctes.

À l'intérieur on retrouve le vieillissant SoC MediaTek Helio P22 (milieu de gamme 2018, utilisé sur le récent Xperia L4) avec seulement 3 Go de RAM. Côté stockage, 64 Go sont disponibles, bien qu’il soit possible d’aller au-delà avec le port microSD.