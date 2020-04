Sony : le nouveau Xperia L4 est disponible en France

© Sony

Un nouveau Sony Xperia « entrée de gamme » en Europe

Source : GSMArena

En février dernier, Sony officialisait son nouveau Xperia L4 . Un smartphone doté notamment d'un écran de 6,2" (1 680 x 720 pixels) au format 21:9, avec une encoche de type «» pour loger la caméra frontale de 8 mégapixels.Dès à présent, ce Sony Xperia L4 est disponible en Europe, au tarif de 199 euros. Un smartphone décliné en bleu et en noir, animé par un processeur MediaTek Helio P22 couplé à 3 Go de RAM, sans oublier 64 Go de stockage.À l'arrière, on retrouve un bloc photo composé de trois modules, à savoir un objectif principal de 13 mégapixels, épaulé par des objectifs de 5 et 2 mégapixels. Le tout fonctionne sous Android 9 (!) et est alimenté par une batterie de 3 580 mAh (à recharger via le port USB Type-C).