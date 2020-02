Sony Xperia L4, écran 21:9 et triple objectif au menu

© Sony

L'entrée de gamme en 21:9

Un triple capteur photo

Source : GSMArena

Il prend la relève du Xperia L3 en y apportant plusieurs améliorations. On y retrouve notamment un triple module photo et un écran plus imposant.Le Xperia L4 s'appuie sur un écran HD+ (1 680 x 720 pixels) de 6,2" dans un rapport hauteur-largeur de 21:9, plus grand que celui du L3 (18:9). Sony reprend donc le ratio utilisé sur les Xperia 1 et Xperia 5 . C'est d'ailleurs le principal atout du smartphone, qui profitera surtout aux passionnés de cinéma.La fiche technique, elle, est bien moins clinquante. Comme son prédécesseur, le L4 fonctionne sur unMediaTek Helio P22. Ce dernier est épaulé par 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il sera néanmoins possible d'y ajouter jusqu'à 512 Go grâce au port microSD.Le L4 est le premier modèle d'entrée de gamme de Sony à proposer un triple capteur photo. Le smartphone s'équipe ainsi d'un objectif principal de 13 Mp, d'un capteur ultralarge de 5 Mp et d'un dernier, pour la profondeur, de 2 Mp. À l'avant, l'encoche goutte d'eau abrite un capteur frontal de 8 Mp.La batterie est légèrement supérieure à celle du L3 (3 580 mAh contre 3 300 pour son prédécesseur) et se dote d'une charge rapide (et non). Enfin, un capteur d'empreintes digitales latéral et une prise jack 3,5 mm sont présents sur le smartphone.Notez que Sony lèvera le voile sur le futur de sa division mobile le 24 février prochain . Le Xperia L4 sera, lui, disponible sur «» au printemps prochain. Deux couleurs seront à priori proposées (noire et bleue), pour un prix de 199 €.