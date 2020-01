Un Sony Xperia 5 Plus serait à venir, fuites à l’appui

© OnLeaks

Un design fidèle à l'original

Sony muscle son jeu en photo

Déclinaison — vous l'aurez deviné — XXL du Xperia 5 présenté en septembre dernier , ce smartphone signerait le retour du port jack sur le haut de gamme Sony.Pas que cela nous étonne, mais le Xperia 5 Plus reprend les mêmes lignes que le Xperia 5 (et que tous les précédents Xperia avant lui). Nous avons donc affaire à un smartphone longiligne, doté d'un écran OLED de 6,6 pouces au ratio d'aspect 21:9 — la marque de fabrique des smartphones Sony depuis un peu plus d'un an.On constate que les fines bordures supérieures et inférieures de l'écran laissent apparaître deux grilles de haut-parleurs, et que la tranche supérieure abrite un port jack, lequel était absent du modèle original.Sur le côté, on retrouvera le traditionnel bouton dédié à l'appareil photo, la réglette de volume ainsi que le bouton de mise sous tension, servant également de capteur d'empreintes digitales.S'il est particulièrement représenté sur le marché de la photophonie (Sony fournit l'essentiel des capteurs photo de l'industrie, au point d'ailleurs d'avoir du mal à tenir la cadence ), le constructeur nippon n'a jamais été brillant en la matière sur ses propres produits. La donne changera-t-elle avec le Xperia 5 Plus ? Rien n'est moins sûr.Au vu des rendus 3D publiés par OnLeaks, on s'aperçoit que Sony a une nouvelle fois misé sur un trio de capteurs (vraisemblablement les mêmes que sur le Xperia 5, à savoir 12+12+12 mégapixels), il a ajouté un module 3D ToF afin d'affiner la précision de ses portraits. Un choix qui avait particulièrement réussi au Huawei P30 Pro , pour ne citer que lui.Enfin côté performances, tout n'est que spéculation pour le moment. Le Xperia 5 étant accompagné en son temps d'un Snapdragon 855 , on espère retrouver le récent Snapdragon 865 dans cette nouvelle mouture. Réponse dans quelques jours ?