Sony n'arrive pas à livrer suffisamment de capteurs photo pour satisfaire la demande

Sony fait face à une trop forte demande

Toujours plus de capteurs photo

Source : Bloomberg

Asus, Oppo, Xiaomi, Huawei, Vivo, Realme, Nubia, Meizu, Motorola... autant de marques dont plusieurs modèles de smartphones sont équipés d'un capteur photo fabriqué par Sony, qui inonde le marché du mobile avec ses modules.Le problème de cette sollicitation constante de la part d'un si grand nombre de constructeurs, est qu'elle impose à Sony une cadence de production à toute épreuve, que le constructeur ne peut pas forcément tenir. Comme rapporté par Terushi Shimizu, à la tête de la division semi-conducteurs du géant japonais, les usines tourneront à plein régime durant les fêtes de fin d'année pour la deuxième année consécutive pour ne pas prendre trop de retard.Lors de l'année fiscale en cours, Sony aura plus que doublé ses investissements pour répondre à la demande. Un nouveau complexe doit notamment sortir de terre à Nagasaki en avril 2021. Mais à en juger par la tendance actuelle, «», explique Shimizu à», admet-il.Si les ventes de smartphone sont en train de patiner ces dernières années à cause d'un taux d'équipement toujours plus élevé et d'un manque d'innovations majeures (la 5G et les écrans pliables pourraient relancer le marché prochainement), le carnet de commandes de Sony, lui, ne cesse de se remplir. Les fabricants continuent en effet d'augmenter le nombre de capteurs photo sur leurs smartphones. Sur le haut de gamme, le minimum est désormais de quatre modules : trois au dos et un pour les selfies.», commente Masahiro Wakasugi, analyste chezAprès PlayStation, la branche semi-conducteurs est celle qui génère le plus de profits pour Sony. Le constructeur devrait d'ailleurs continuer de dominer le marché des capteurs photo sur mobile un bout de temps. Il vient en outre de dévoiler une technologie qui rend l'autofocus des smartphones plus rapide et efficace dans les conditions de faible luminosité.