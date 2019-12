Sony dévoile une technologie qui rend l'autofocus des smartphones plus rapide

Sony, fournisseur de capteurs photo pour l'industrie mobile

Un meilleur autofocus dans le noir

Si, malgré le succès de ses Xperia à une époque, Sony est devenue une marque négligeable en termes de ventes sur le marché des smartphones, le groupe japonais reste un très important fournisseur de modules photo pour les constructeurs.Xiaomi, OnePlus, Huawei, Asus... autant de fabricants de smartphones qui équipent certains de leurs modèles de capteurs photo provenant de chez Sony. Alors forcément, quand ce dernier communique sur une nouvelle technologie liée aux modules équipant les appareils mobiles, on a envie de savoir de quoi il en retourne.La technologie en question est une solution baptisée 2x2 On-Chip Lens (OCL) qui se base sur une nouvelle structure de pixel pour bénéficier d'un autofocus ultra-rapide, de l'UHD, du HDR et d'une très haute sensibilité à la lumière.L'intérêt principal de ce nouveau système est que tous les pixels peuvent être utilisés pour la détection de mise au point, améliorant ainsi les performances à cet égard. De plus, cette technologie résout aussi un problème lié aux détails horizontaux qui peuvent troubler l'AF. On pourrait ainsi avoir enfin un autofocus efficace dans des conditions de basse luminosité, ce qui reste pour l'instant un point faible sur nos smartphones (même s'ils se sont améliorés dans ce genre de situation au cours des dernières années).Sony affirme également que ce système 2x2 OCL améliore l'efficacité de la collecte de lumière grâce au regroupement de pixels. Bref, le constructeurclairement que des améliorations notables sont à attendre sur la photographie de nuit avec les smartphones.Reste à savoir quand sortiront les premiers appareils à bénéficier de cette technologie. Étant donné que l'information a été officiellement révélée ces jours-ci, on peut espérer la voir débarquer dans le courant de l'année 2020. Il est cependant possible qu'il faille attendre une nouvelle génération de SoC pour gérer cette structure.