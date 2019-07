Sur les Pixel, le mode nocturne en passe de devenir l'un des modes de photos principaux

Le Google Pixel 3a. Crédits : Pierre Crochart pour Clubic

Night Sight devient plus accessible sur les smartphones Pixel

La nouvelle organisation des modes de prise de vue sur le Google Pixel 3. Crédits : 9to5Google

Via : 9to5Google

Réalisant que les utilisateurs de ses smartphones utilisaient davantageque le mode Panorama,a pris la décision d'intervertir les deux modes de prise de vue.Ce changement est d'ores et déjà visible depuisde l'application Google Caméra, laquelle est préinstallée sur la dernière bêta d'Android Q.Le mode photo nocturne est désormais situé tout à gauche de la liste. Viennent ensuite les modes Portrait, Camera, Vidéo et le tiroir « Plus », qui contient des modes alternatifs, ainsi que Panorama.9to5Google a néanmoinsdans cette nouvelle version : l'icône permettant de régler la balance des blancs semble avoir disparu de l'application. Un retrait qui peut aussi bien être dû à un bug qu'à un excès de confiance de Google dans ses algorithmes de traitement d'image.