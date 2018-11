Google Pixel 3 : le mode Vision de Nuit est là (et c'est assez bluffant !)

La Vision de Nuit sur tous les Pixel

iPhone XS avec mode Smart HDR (à gauche) et Pixel 3 avec mode Vision de nuit (à droite)

Côté photo, le nouveaupropose déjà un mode HDR+, la fonctionnalité Top Shot, le mode Portrait ou encore un zoom haute résolution. A tout cela vient s'ajouter un nouveau mode Vision de Nuit. La bonne nouvelle, c'est que l'intégralité de la famille Pixel (soit trois générations de smartphones) est concernée, et ce même mode est également proposé sur les Pixel 1 et 2.Sur son blog, Google précise : "." Un discours qui semble bien trop beau pour être vrai, et pourtant, force est d'admettre que ce nouveau mode semble faire des merveilles, notamment sur les nouveaux Pixel 3, déjà très à l'aise en photo.Le nouveau mode Vision de Nuit de Google promet de s'adapter aussi bien à l'utilisateur, qu'on monde qui l'entoure. Ainsi, il mesure le tremblement naturel de la main et analyse le mouvement dans la scène à capturer, avant que le déclencheur ne soit actionné. De cette manière, si le Pixel est stabilisé et que rien ne bouge dans la scène à photographier, le mode Vision de nuit augmente la durée d'exposition afin de capter le plus de lumière possible et de limiter le bruit.À l'inverse, si le Pixel bouge et qu'il y a beaucoup de mouvement dans la scène à photographier, le mode Vision de nuit diminue la durée d'exposition pour capter moins de lumière et réduire l'effet de flou dû aux mouvements. En d'autres termes, le mode Vision de nuit peut capter plus de lumière quand le Pixel est stable et qu'il y a peu de mouvement dans la scène à photographier.Le mode Vision de Nuit combine différents clichés, sombres mais nets, pour recréer une seule photo bien éclairée. Le tout repose évidemment sur "" annonce Google, pour équilibrer les couleurs.Le mode Vision de nuit sera déployé dans les prochains jours et une mise à jour de l'application Appareil photo Google sera effectuée. Le géant américain invite les utilisateurs à partager leurs photos sur les réseaux sociaux avec les hashtagset