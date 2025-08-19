Comme chaque année, Google dévoilera prochainement ses nouveaux appareils. Au programme de la conférence : les smartphones Pixel 10, la nouvelle montre connectée Pixel Watch 4 ou encore les écouteurs Pixel Buds 2a.
- Google présente sa conférence Made by Google mercredi 20 août 2025 à 19h (heure française), diffusion sur YouTube.
- La série Pixel 10 (Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold) est au centre des annonces, des fuites détaillent les spécifications.
- La Pixel Watch 4 et les écouteurs abordables Pixel Buds 2a seront dévoilés, les prix et le design ont déjà partiellement fuités.
Rendez-vous donc ce mercredi 20 août à 19 h 00 (heure française) pour suivre en direct l'événement Made by Google. Dorénavant, plus besoin de patienter jusqu'au mois d'octobre pour découvrir les futurs produits du géant de Mountain View. Depuis l'année dernière, Google a décidé de couper l'herbe sous le pied de la marque à la pomme en organisant sa conférence annuelle plusieurs semaines avant la traditionnelle keynote Apple de rentrée.
Pixel 10, Pixel Watch 4, Buds 2a… : les stars de l'événement Made by Google
Cette année encore, Google n'a regrettablement pas échappé aux innombrables fuites, à tel point que le géant américain lui-même à laisser échapper certaines informations autour de sa future gamme de smartphones : la série Pixel 10. De toute évidence, les projecteurs seront braqués sur les nouveaux téléphones du fabricant. D'ailleurs, les spécificités de chaque modèle, à savoir les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold, sont récemment apparues sur la Toile.
La Pixel Watch 4 devrait, elle aussi, faire son apparition lors de la conférence. La nouvelle montre connectée de Google a fait l'objet de plusieurs fuites, nous révélant notamment son prix et son processeur. La smartwatch de quatrième génération ne devrait logiquement pas faire l'objet de hausses de prix, bien qu'elle ne devrait pas subir pas de baisse non plus.
Enfin, les Pixel Buds 2a auront aussi la chance de briller sur la scène de l'événement Made by Google. Les nouveaux écouteurs abordables de Google nous ont déjà dévoilé leur design, leurs coloris ainsi que certaines de leurs fonctionnalités.
Made by Google : comment suivre la conférence en direct
Pour rappel, la conférence Made by Google se tiendra ce mercredi 20 aout 2025 à 19 h 00 (heure française). Les précommandes du Pixel 10 devraient être lancées le même jour avec une date de sortie prévue pour la semaine suivante, soit le jeudi 28 août prochain.
Vous pourrez suivre l'événement directement depuis la chaine YouTube du géant américain (lien de la vidéo ci-dessous) et retrouver toutes les annonces sur Clubic. Malgré les fuites, gageons que Google parviendra à créer la surprise lors de cette édition 2025 !