Cette année encore, Google n'a regrettablement pas échappé aux innombrables fuites, à tel point que le géant américain lui-même à laisser échapper certaines informations autour de sa future gamme de smartphones : la série Pixel 10. De toute évidence, les projecteurs seront braqués sur les nouveaux téléphones du fabricant. D'ailleurs, les spécificités de chaque modèle, à savoir les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold, sont récemment apparues sur la Toile.

La Pixel Watch 4 devrait, elle aussi, faire son apparition lors de la conférence. La nouvelle montre connectée de Google a fait l'objet de plusieurs fuites, nous révélant notamment son prix et son processeur. La smartwatch de quatrième génération ne devrait logiquement pas faire l'objet de hausses de prix, bien qu'elle ne devrait pas subir pas de baisse non plus.

Enfin, les Pixel Buds 2a auront aussi la chance de briller sur la scène de l'événement Made by Google. Les nouveaux écouteurs abordables de Google nous ont déjà dévoilé leur design, leurs coloris ainsi que certaines de leurs fonctionnalités.