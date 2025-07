Contrairement aux attentes, la Pixel Watch 4 ne sera pas dotée d'une nouvelle puce. Selon Android Authority, qui cite une source interne, la Pixel Watch 4 ne bénéficiera d'aucune amélioration en termes de SoC. Elle embarquera donc le Snapdragon W5 Gen 1, déjà utilisé sur les Pixel Watch 2 et 3. Si Qualcomm planche bel et bien sur un nouveau processeur sensiblement plus performant destiné aux montres connectées grâce à une architecture entièrement nouvelle, ce dernier ne serait tout simplement pas encore prêt pour équiper les montres de 2025.

En revanche, la batterie de la Pixel Watch 4 devrait bénéficier d’une légère évolution, notamment sur la version 41 mm. Celle-ci passerait de 307 mAh sur la Pixel Watch 3 à 327 mAh sur le nouveau modèle. La déclinaison 45 mm, elle, restera équipée d’un accumulateur de 459 mAh, inchangé par rapport à la génération actuelle.