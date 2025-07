Si l'on suit le calendrier habituel, la Google Pixel Watch 4 devrait être lancée en août 2025, en même temps que la série Google Pixel 10.

Les rendus ont déjà été divulgués et président une montre un peu plus épaisse que les versions précédentes, ce qui pourrait être signe d'une batterie plus importante, donc une bonne nouvelle. Malgré cela, le look général restera très similaire à la Pixel Watch 3, avec des bords d'écran un peu plus fins, et normalement une charge sans fil et sans broches de charge sous la montre.