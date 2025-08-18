La marque sud-coréenne compte sur ce modèle pour regagner des parts de marché. Elle devra toutefois faire face à une concurrence de plus en plus agressive de la part d’Honor et d’autres acteurs comme Google, dont le Pixel 9 Pro Fold a également été bien accueilli.

Les chiffres indiqués dans les graphiques ci-dessus ne tiennent toutefois pas compte du Galaxy Z Fold 7, dont les ventes semblent satisfaisantes. Qui de Samsung ou d'Honor réussira à prendre, ou reprendre le dessus de manière solide ? La réponse à la fin de l'année.