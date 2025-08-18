En 2024, Honor a presque quadruplé ses ventes de smartphones pliables en Europe, passant d’une part de marché de 11% à 34%, principalement grâce au succès du Magic V3. Samsung, leader historique, a vu sa part chuter de 73% à 50%. Honor finira-t-il par dépasser le géant coréen sur un secteur où il était pionnier ?
L'an dernier, le marché européen des smartphones pliables a connu une croissance de 60%. Celui qui en a profité le plus, c'est Honor. La marque chinoise a vu ses ventes presque quadrupler, passant d’une part de marché de 11% à 34%, tandis que Samsung reculait de 73% à 50%. Ce bouleversement s’explique en grande partie par le succès du Honor Magic V3, sorti en 2024. Ce dernier, jouant de son design ultra fin, a séduit bon nombre de consommateurs.
Honor Magic V5, la nouvelle arme du chinois
Lancé en juillet 2025 en Chine, le Honor Magic V5 pousse encore plus loin les limites de la technologie pliable. Avec une épaisseur de seulement 4,1 mm une fois déplié, il devient le smartphone pliable le plus fin au monde. Sous le capot, il embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm. Ce dernier offre de solides performances et une autonomie accrue. Cela se voit sur les ventes, ces dernières sont satisfaisantes.
Son écran de 7,95 pouces (20,2 cm de diagonale) est également robuste et réussit à masquer très correctement la pliure centrale. Sa batterie silicium-carbone de 5 820 mAh (6 100 mAh sur le modèle chinois) lui assurerait par ailleurs une autonomie en nette hausse. Avec le Magic V5, Honor mise également sur la pérennité avec une promesse de 7 ans de mises à jour système et de sécurité.
Chez Samsung, le Z Fold 7 en star
Samsung, longtemps leader incontesté du segment, a lancé le Galaxy Z Fold 7 en juillet 2025. Bien que sa batterie soit plus petite que celle de certains concurrents, le Z Fold 7 garde des atouts pour s'imposer même s'il est un peu plus épais que le Honor Magic V5.
La marque sud-coréenne compte sur ce modèle pour regagner des parts de marché. Elle devra toutefois faire face à une concurrence de plus en plus agressive de la part d’Honor et d’autres acteurs comme Google, dont le Pixel 9 Pro Fold a également été bien accueilli.
Les chiffres indiqués dans les graphiques ci-dessus ne tiennent toutefois pas compte du Galaxy Z Fold 7, dont les ventes semblent satisfaisantes. Qui de Samsung ou d'Honor réussira à prendre, ou reprendre le dessus de manière solide ? La réponse à la fin de l'année.