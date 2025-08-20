L’écran OLED de 6,3 pouces (16 cm de diagonale) bénéficierait d’un design revu et amélioré, avec des bords ultra-fins et des coins arrondis, rendus possibles par l’utilisation de la technologie LIPO, permettant de réduire la taille du cadre autour de l'écran. Ce choix permet de gagner de la place tout en conservant un smartphone à la structure solide. Le Xiaomi 16 Pro Mini adopterait également un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran et une certification d'étanchéité, pas encore détaillée toutefois à l'heure actuelle.