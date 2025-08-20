Le fabricant chinois préparerait le lancement d’un nouveau smartphone compact, le Xiaomi 16 Pro Mini. Il serait doté d’une batterie de 6 300 mAh, d’un écran OLED de 6,3 pouces et d’un capteur photo périscopique. Ce modèle, équipé de la puce Snapdragon 8 Elite 2, s’inscrirait dans la tendance des appareils puissants et compacts, avec une autonomie XXL et des finitions premium.
Le Xiaomi 16 Pro Mini s'annonce comme l’un des smartphones compacts les plus intéressants de l’année. Selon les dernières fuites, ce modèle, attendu en septembre en Chine, partagerait le même processeur que les Xiaomi 16 et 16 Pro : le Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Ce qui en ferait une alternative haut de gamme, mais compacte, au peu d'acteurs présents sur ce marché.
Une batterie XXL pour un format compact
Le point fort du Xiaomi 16 Pro Mini devrait se trouver dans sa batterie de 6 300 mAh, une capacité supérieure à celle du OnePlus 13. La recharge sans fil serait également au rendez-vous, une fonction encore rare sur les appareils compacts, à part le Galaxy S25.
Les rumeurs évoquent même une tendance générale vers des batteries approchant les 7 000 mAh sur les futurs modèles haut de gamme de petite taille.
Écran et appareil photo nettement améliorés
L’écran OLED de 6,3 pouces (16 cm de diagonale) bénéficierait d’un design revu et amélioré, avec des bords ultra-fins et des coins arrondis, rendus possibles par l’utilisation de la technologie LIPO, permettant de réduire la taille du cadre autour de l'écran. Ce choix permet de gagner de la place tout en conservant un smartphone à la structure solide. Le Xiaomi 16 Pro Mini adopterait également un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran et une certification d'étanchéité, pas encore détaillée toutefois à l'heure actuelle.
Côté photo, le Xiaomi 16 Pro Mini devrait miser sur un capteur principal de grande taille, sans que sa définition exacte n’ait été révélée. Un module périscopique serait aussi de la partie, offrant un zoom optique performant. Ces caractéristiques placent l’appareil en concurrence directe avec les autres compacts haut de gamme, comme le Galaxy S26. Ce dernier opterait lui aussi pour un écran plus petit que son prédécesseur.