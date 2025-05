L'annonce avait été faite la semaine dernière. Xiaomi arrivait alors au bout d'une aventure de près d'un an avec la création de son premier processeur maison, ce qui plaçait le géant chinois à la hauteur d'Apple, de Huawei et de Samsung. Et ce fameux XRing 01 fait maintenant ses débuts dans un premier appareil, le Xiaomi 15S Pro.