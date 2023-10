Les Xiaomi 14 officiellement présentés en Chine, ils envoient du lourd !

Le constructeur chinois n'a pas voulu laisser la fin d'année aux deux géants du secteur. Ainsi, si Apple a lancé ses iPhone 15 à la rentrée dernière et Samsung se prépare à officialiser les Galaxy S24 au mois de janvier prochain, il faut compter aujourd'hui avec le plus grand fabricant chinois de téléphones. Et les nouveaux appareils qui viennent d'être officialisés devrait pouvoir asseoir un peu plus la crédibilité de la firme de Beijing.