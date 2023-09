La sortie du Samsung Galaxy S24 avancée ?

Pourquoi donc aller si vite pour Samsung ? En effet, à première vue, il n'y a pas vraiment le feu au lac, aucun concurrent ne lançant à ce moment son nouveau flagship. Mais c'est peut-être justement pour profiter de cette période, pourtant située juste après les fêtes, où l'actualité tech est assez calme, que Samsung pourrait avancer ce lancement.

Le géant pourrait ainsi occuper la une des médias spécialisés juste avant la tenue du Mobile World Congress de Barcelone. Une bonne opération de communication ? Pour rappel, d'après les dernières rumeurs, le Samsung Galaxy S24 arriverait avec deux puces différentes, l'Exynos 2400, destinée aux marchés asiatique, africain et européen, et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, pour l'Amérique du Nord et la Chine.