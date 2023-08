Le Samsung Galaxy S24 devrait avoir les bordures les plus épaisses jamais vues depuis plusieurs années

Samsung avance vite sur sa prochaine édition de smartphones haut de gamme, les Galaxy S24. On sait ainsi qu'ils devraient tous bénéficier d'un écran LTPO, et peut-être même du Wi-Fi 7. Mais il ne faut pas s'attendre qu'à des bonnes nouvelles pour ce téléphone, d'après une information donnée par le leaker Ice Universe.

Selon ce dernier, le Galaxy S24 devrait avoir un ratio écran/corps particulièrement décevant, qui chuterait à 88 %, soit le chiffre le plus faible depuis le Samsung Galaxy, sorti en 2019. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification de cette valeur, elle permet d'estimer l'épaisseur des bordures d'un appareil. Plus le chiffre est élevé, plus fins seront les bords.