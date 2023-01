Samsung va-t-il arrêter les variantes "plus" pour ses Galaxy S24 ?

Cette rumeur est née d'un article du site The Elec. Celui-ci a indiqué avoir déniché les références des prochains Galaxy S24 qui auraient été nommés DM1, DM2 et DM3 en interne. La publication expliquait alors ne pas avoir trouvé de traces du modèle DM2, correspondant aux versions « plus » du Samsung Galaxy S, et en a tiré la conclusion que ce modèle n'existerait plus en 2024.

Le site a été rapidement démenti par Roland Quandt du site WinFuture qui a indiqué dans un tweet au ton particulièrement sec que The Elec avait fait fausse route. Les DM1, DM2 et DM3 seraient en réalité les noms de code des Samsung Galaxy S23. L'information serait donc erronée, et rien n'indique aujourd'hui que la marque asiatique souhaite tirer un trait sur son modèle à grand écran d'ici à l'année prochaine.

S'il y aura bien trois smartphones présentés au début du mois de février, la disparition du modèle S24+ pourrait néanmoins avoir du sens pour la marque.