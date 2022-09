Samsung Galaxy S24 : le premier smartphone doté du Wi-Fi 7 ?

Au fil des années, Samsung a constamment innové dans le but de proposer des smartphones toujours plus performants face à la concurrence. Nous avons pu le constater dernièrement avec l'avènement des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Cependant, la marque sud-coréenne ne compte pas s'arrêter à ses mobiles pliants puisque la gamme des Galaxy S23 commence à tout doucement pointer le bout de son nez.