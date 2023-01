Samsung : découvrez le design du Galaxy S23 et ses nouvelles couleurs

En quelques jours seulement, nous avons eu plusieurs salves d'informations qui nous donnent un portrait-robot complet des trois futurs téléphones qui devraient envahir les magasins dès ce premier trimestre 2023.

Pour rappel, Samsung va sortir trois nouveaux modèles, les Samsung Galaxy S23 et S23+ ainsi que le Galaxy S23 Ultra. Les deux premiers appareils proposeront une caméra principale de 50 mégapixels, tandis que le modèle Ultra ira plus loin avec un capteur de 200 mégapixels. Les écrans AMOLED des appareils devraient aussi offrir une luminosité améliorée à 1 750 cd/m2.

Tout récemment, nous apprenions également que les trois appareils, tournant avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, proposeraient chacun 256 Go de stockage par défaut, avec des options de 512 Go et 1 To pour le modèle Ultra.