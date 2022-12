Les Samsung Galaxy S23 se montrent (presque) officiellement pour la première fois

Le site 91Mobiles a profité du jour de Noël pour publier des visuels promotionnels des Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra (voir ci-dessous). Ces images « volées » permettent d'admirer plus précisément les futurs smartphones de Samsung. Comme nous pouvons le constater, aucun changement majeur n'est prévu au niveau du look de ces mobiles par rapport à celui des Galaxy S22… ce qui n'est guère surprenant, puisque la gamme actuelle a plutôt fière allure !