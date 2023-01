Galaxy S23 : on connait déjà les modèles de la nouvelle gamme... et ceux qui disparaissent

Mieux encore, l'ensemble de la gamme S23 serait proposée avec, au minimum, 256 Go de stockage. Des configurations 512 Go et 1 To seraient disponibles également pour le modèle Ultra, mais la version 128 Go serait définitivement de l'histoire ancienne. Samsung veut probablement pousser encore un peu plus son marketing sur le sujet de la photo, et permettre à ses utilisateurs de prendre un grand nombre de clichés et de vidéos sans se soucier de la place restante sur leurs appareils.

Cette décision de limiter les déclinaisons permettrait aussi à Samsung de réduire les coûts de production de ses nouveaux modèles, ainsi que de faire passer la pilule d'une augmentation de tarif des smartphones auprès des consommateurs, en mettant en avant l'augmentation du stockage.

Reste désormais à patienter jusqu'au 1er février, date choisie par la marque pour lever le voile sur sa nouvelle gamme de téléphones.