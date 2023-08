Tout comme Apple, Samsung travaillerait sur un smartphone sans bordures

À l'approche de l'officialisation des iPhone 15, de nombreux bruits de couloir courent sur la Toile. L'un d'entre eux semble d'ailleurs indiquer que la nouvelle gamme de smartphones Apple introduira des bords plus fins pour ses écrans. Nous le savons : les différents fabricants rêvent de pouvoir un jour s'émanciper du form factor actuel des téléphones, et ainsi proposer des appareils dépourvus de leur encoche (ou pilule). C'est d'ailleurs l'un des défis technologiques qu'Apple et Samsung essaient de relever en interne pour les prochaines années.