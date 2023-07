Un écran sans aucun bord... on en rêve tous et Apple veut le faire

Une des promesses que leurs rumeurs font pour la prochaine gamme d'iPhone 15, c'est la mise en place de bords plus fins pour ces smartphones. Une hypothèse qui prend du poids avec cette nouvelle information, livrée par le média sud-coréen The Elec. En effet, Apple voudrait aller bien plus loin qu'un simple amincissement pour les iPhone, et chercherait tout simplement à en éliminer les bords !

Et pour atteindre cet objectif, la firme de Cupertino a demandé à ses fournisseurs d'écrans Samsung Display et LG de mettre au point des écrans qui pourraient être intégrés à ces smartphones d'un nouveau genre. Car les iPhone borderless, c'est un peu l'Arlésienne ces dernières années. Surtout que le projet présente un certain nombre d'écueils !