iPhone 13 : Apple testerait des bordures un peu plus grosses pour se débarasser de l'encoche

Si la chose mérite d'être prise avec des pincettes, Mauri QHD, un leaker parfois bien informé sur les plans d'Apple et Samsung, a indiqué à ses followers qu'un iPhone 13 sans encoche est en test chez Apple. Sous cette forme, l'appareil n'en serait toutefois qu'au stade de prototype, lit-on. Il est donc parfaitement possible qu'Apple change de cap d'ici le lancement de son prochain iPhone.

En l'occurrence, l'appareil parviendrait à se séparer de son encoche en misant à la place sur des bordures un peu plus épaisses sur les quatre côtés. Un report de ce projet en 2022 pour une adoption sur l'iPhone 14 serait toutefois possible selon Mauri QHD. Apple choisirait alors de peaufiner l'appareil en le gardant en gestation un an de plus.