Apple : 1 milliard d'iPhone activement utilisés à travers le monde et des ventes records en 2020

En passant en revue les chiffres du quatrième trimestre, le cabinet d'analyste IDC affirme que la société a commercialisé quelque 90,1 millions d'iPhone. Il s'agirait là du chiffre le plus élevé non seulement pour Apple mais pour toute l'industrie. Et pour continuer sur sa lancée, Apple aurait demandé à ses prestataires d'augmenter la production de 30% sur le premier semestre 2021.

Pour rappel, entre juillet et septembre 2020, Apple avait cédé sa troisième place à Xiaomi et vendu au total 40,59 millions d'iPhone. Le tenant du titre, Samsung, en avait écoulé 80,01 millions.

Cependant les iPhone 12 ne seraient pas entièrement responsables de ce succès. Déjà au trimestre précédent, les iPhone 11 et iPhone SE 2020 représentaient en effet plus de 50% des ventes. Ce ne sont donc pas les modèles les plus onéreux qui sont systématiquement commercialisés.