Face ID sur un iPhone sans poinçon ? Il va falloir attendre encore

À en croire les premières informations, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Ultra devraient matérialiser quelques changements significatifs sur le plan des composants, et plus particulièrement en ce qui concerne la façon dont est conçue Face ID. S’il est clair que les futurs modèles très haut de gamme disposeront toujours d’une découpe pour la caméra frontale, l’intégration des capteurs liés à la technologie de reconnaissance faciale d’Apple devrait quant à elle être beaucoup plus discrète. Pour ce faire, la firme de Cupertino entend bien dissimuler la caméra TrueDepth ainsi que le projecteur de points directement sous l’écran de l’appareil.