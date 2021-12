Apple : la fin de l'encoche, ce serait pour les iPhone 14 Pro et Pro Max (et eux seulement)

En effet, selon diverses rumeurs (relayées notamment par The Elec), la future génération d'iPhone fera évidemment peau neuve côté fiche technique, avec toujours plus de puissance et de fonctionnalités, mais cette nouvelle gamme marquera également la fin du « notch », cette encoche si particulière greffée sur le haut de l'écran de l'iPhone depuis quelques années maintenant.