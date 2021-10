iPhone 14 : tous les modèles ne diraient pas adieu à l'encoche

Mais d'autres experts sont plus circonspects encore. D'après le leaker PandaIsBald sur Weibo, qui a depuis supprimé son post, il est improbable qu'Apple se débarrasse totalement de son encoche sur ses futurs smartphones . Le fabricant opterait plutôt, et comme cette année, pour une réduction de sa taille.

Il faut dire que, depuis son apparition en 2017 sur l'iPhone X, l'encoche s'est démocratisée au point d'en devenir un marqueur visuel fort des smartphones à la pomme. De plus, Apple ne pourrait pas bêtement repasser à un capteur d'empreintes digitales (Touch ID) alors même qu'elle nous dit depuis des années que Face ID est plus sécurisé. Or, le déverrouillage biométrique en 3D n'est actuellement pas possible avec une simple découpe de l'écran. D'où l'encoche volumineuse que l'on connaît.