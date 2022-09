Apple intègrerait Dynamic Island sur tous les modèles d'iPhone 15

Toujours d'après Young, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne profiteront pas d'un écran OLED LTPO à 120 Hz capable de prendre la technologie ProMotion en charge. Par ailleurs, à la place de la puce A17 Bionic placée dans les itérations Pro et Pro Max, les deux mobiles les « plus abordables » pourraient se contenter de la version A16 Bionic. Des sacrifices regrettables, mais obligatoires pour tenter de faire accepter la différence de prix.