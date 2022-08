Samsung Galaxy Z Fold 3 versus Galaxy Z Fold 4 : des évolutions suffisantes pour changer de smartphone ?

La charnière a, de son côté, été amincie, mais l'impasse n'a pas été faite sur la solidité. On retrouve toujours le cadre en aluminium, et le téléphone accueille un Gorilla Glass Victus Plus pour renforcer le précédent Gorilla Glass Victus. Ces différentes modifications rendent l'appareil 3 mm plus petit en longueur et 3 mm plus large. Quant au poids, il est allégé de 8 g, il reste donc peu ou prou le même. En tout cas, une fois fermé, il reste difficile de différencier les deux appareils, surtout de dos !