Les Samsung Galaxy S24 se dévoilent déjà avec cette technologie de rafraîchissement innovante

Comme bien souvent, c'est le réputé leaker Ice Universe, très bien informé auprès des chaînes de production, qui nous donne de premiers éléments quant aux spécifications techniques des futures têtes d'affiche du numéro 1 mondial du mobile en matière de ventes.

Selon lui, les Galaxy S24 et S24+ seront tous deux équipés d'un écran AMOLED basé sur la technologie LTPO, une innovation récente sur smartphone (elle était déjà utilisée sur les montres connectées Apple Watch) qui était jusqu'ici réservée aux modèles Ultra de la gamme, et que l'on retrouve également pour les dalles des iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro.