Votre smartphone Android est vulnérable, et pour Google c'est la faute des constructeurs

Dans son rapport, Google déplore notamment une « série de cas où le fournisseur [Google] en amont avait publié un correctif pour le problème, mais où le fabricant en aval n'avait pas pris le correctif et ne l'avait pas publié pour que les utilisateurs puissent l'appliquer ». Un problème de délais « plus fréquents et plus longs » qui concernerait bien plus Android que les autres plateformes, explique Google.

« Ces écarts (….) permettent aux n-days (vulnérabilités connues du public) de fonctionner comme des 0-days parce qu'aucun correctif n'est disponible pour l'utilisateur et que son seul moyen de défense est de cesser d'utiliser l'appareil », poursuit la firme.