Mettez votre smartphone Android à jour maintenant, ces 46 failles de sécurité doivent être corrigées !

Avec la quantité croissante de cyberattaques et de risques en matière de cybersécurité, protéger son smartphone est une obligation. Chaque OS comporte des failles, qui sont rapidement repérées par les hackers qui en tirent parti. Pour éviter cela au maximum, Google met à jour mensuellement Android afin de combler ses faiblesses. Trois d'entre elles viennent d'être corrigées et c'est tant mieux, car elles étaient connues et vulnérables.