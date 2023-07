Comment Google Messages sera bientôt plus sécurisée, même avec les appareils non-Android

Si Google Messages prend bien évidemment en charge le chiffrement de bout en bout pour l'envoi de vos messages, les utilisateurs et utilisatrices sont malheureusement limitées à communiquer avec des personnes qui utilisent la même plateforme. C'est la raison pour laquelle Google vient d'annoncer qu'elle allait adopter le protocole MLS (Messaging Layer Security) pour son application de messagerie instantanée. Comme nous l'indique The Hacker News, MLS est une couche de sécurité pour le cryptage de bout en bout qui facilite l'interopérabilité entre les différents services et plateformes.