Phishing : comment les hackers utilisent les applications Chromium pour pirater vos comptes

Le phishing continue de faire parler de lui… et ce n'est pas près de s'arrêter. Une nouvelle façon d'hameçonner les utilisateurs vient d'être découverte par le site Mrd0x, qui serait on ne peut plus facile pour qui aurait des bases en HTML et CSS. Les hackers pourraient donc simplement utiliser toute application sous Chromium pour imiter parfaitement n'importe quel site internet populaire. Pour information, de nombreux navigateurs internet tournent aujourd'hui sous le code de Chromium comme Google Chrome, Microsoft Edge, Opera ou encore Brave.

L'exploit utilise le paramètre « --app » qui peut être ajouté à une ligne de commande après l'ouverture d'un fichier exécutable. Dans le cas de nos navigateurs, --app permet d'ouvrir un lien dans une fenêtre en mode « application », donc sans barre de recherche ou favoris.