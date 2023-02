Lancé au prix d'un iPhone haut de gamme, le Xiaomi 13 Pro peut-il vraiment concurrencer le téléphone d'Apple ?

L'écran est également compatible HDR10 et Dolby Vision, à l'instar de l'iPhone 14 Pro, pour le streaming, mais aussi pour la prise de photos en HDR. Les couleurs sont ainsi plus nuancées, et la luminosité maximale atteint les 1 900 cd/m2, contre 2 000 cd/m2 pour le modèle d'Apple. Pour l'audio, les deux appareils optent pour un double haut-parleur compatible Dolby Atmos.

À l'intérieur, Xiaomi a opté, comme bon nombre de smartphones haut de gamme sortis ces derniers mois, pour le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2, gravé en 4 nm. De son côté, l'iPhone 14 Pro opte pour la puce A16 Bionic, conçue par Apple, qui a déjà fait ses preuves en matière de puissance et d'optimisation. Sur le papier, les deux smartphones intègrent tout simplement le top du top en matière de performances. Sans surprise, ils sont compatibles 5G, le minimum syndical pour un smartphone premium en 2023.

Le stockage du Xiaomi 13 Pro est de 256 Go, avec l'utilisation de mémoire LPDDR5X. L'iPhone 14 Pro a certes droit à plusieurs configurations, comprises entre 128 Go et 1 To, mais seulement en LPDDR5. Avantage donc à Xiaomi sur ce point.

Enfin, l'autonomie est assurée par une batterie 4 820 mAh, mais le Xiaomi 13 Pro écrase l'iPhone 14 Pro à plates coutures sur le sujet de la charge, avec son chargeur HyperCharge 120 W et un passage de 0 à 100 % en 19 minutes. N'espérez pas charger votre iPhone 14 Pro en moins d'une heure et demie, Apple limitant la charge à 18 W au maximum.