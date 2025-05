Si Lei Jun n'a pas élaboré sur les spécifications du Xring 01, des informations précédentes, notamment dévoilées par Gizmochina, laissent entendre qu'il s'agira d'une puce gravée à l'aide du procédé en 4 nanomètres de TSMC, le N4P. Exit donc pour le moment l'idée selon laquelle Xiaomi pourrait seul développer des puces gravées à une finesse de 3 nanomètres.

Avec cette prouesse, Xiaomi va intégrer le cercle très restreint des fabricants de smartphones capables de produire leur propre puce. À cette heure, seuls Apple, Samsung et Huawei sont capables de réaliser des puces pour leurs propres appareils. Mais les deux géants du secteur, Qualcomm et MediaTek, restent toujours des incontournables non seulement pour les autres fabricants, mais aussi pour des sociétés comme Samsung qui souhaitent obtenir les puces les plus performantes du marché pour leurs meilleurs smartphones.