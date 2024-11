Quand on pense aux efforts dans les semi-conducteurs effectués en Chine ces dernières années, c'est évidemment Huawei qui vient à l'esprit. Mais son concurrent national Xiaomi n'est pas en reste dans ce domaine, comme le montrait encore il y a peu une nouvelle selon laquelle le géant chinois aurait réussi à développer une puce gravée à 3 nanomètres. Et le groupe ne s'arrêterait pas là, et aurait des ambitions bien plus grandes encore.