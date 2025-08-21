La promesse de Qi2 est simple : des aimants qui assurent automatiquement l’alignement entre smartphone et chargeur. Cela ne remplace pas l’efficacité d’un câble filaire, mais garantit une charge plus stable et plus rapide que le Qi classique. Sur les Pixel 10, la puissance atteint 15 W, tandis que le modèle Pro XL bénéficie du Qi2.2 pour grimper à 25 W.

Au-delà de la vitesse, le confort d’utilisation est mis en avant. Posé en mode portrait ou paysage, le téléphone se fixe instantanément, libérant le port USB-C pour un autre usage, comme un casque filaire ou un écran externe. C'est moins contraignant que la recharge sans-fil traditionnelle, où le smartphone est immobilisé sur un support adapté.

Dans un foyer mixte, iOS et Android peuvent aussi partager les mêmes chargeurs et accessoires Qi2. Une porte-parole de Google a même indiqué sur scène que les accessoires MagSafe étaient pleinement compatibles avec les Pixel 10 en citant explicitement la marque d'Apple. Impensable il y a encore quelques années.