Avec la gamme Pixel 10, Google intègre pour la première fois le standard Qi2 de recharge magnétique sans fil. Le constructeur propose pour l'occasion un chargeur très inspiré du MagSafe popularisé par Apple.
Depuis plus d’une décennie, les smartphones Pixel proposent la recharge sans fil classique. Utile en cas de port USB-C endommagé ou pour simplifier le geste de recharge, elle restait pourtant perfectible. L’alignement des bobines d’induction conditionnait directement l’efficacité, au risque de ralentir fortement la charge si le smartphone n’était pas bien positionné. Apple avait trouvé une solution dès 2020 avec MagSafe sur l’iPhone 12, en ajoutant un anneau magnétique pour garantir l’alignement parfait. Cinq ans plus tard, Google adopte à son tour cette approche, en intégrant le standard Qi2 à toute la gamme Pixel 10.
Le Pixel 10 adopte le Qi2, avec une charge sans-fil plus efficace
La promesse de Qi2 est simple : des aimants qui assurent automatiquement l’alignement entre smartphone et chargeur. Cela ne remplace pas l’efficacité d’un câble filaire, mais garantit une charge plus stable et plus rapide que le Qi classique. Sur les Pixel 10, la puissance atteint 15 W, tandis que le modèle Pro XL bénéficie du Qi2.2 pour grimper à 25 W.
Au-delà de la vitesse, le confort d’utilisation est mis en avant. Posé en mode portrait ou paysage, le téléphone se fixe instantanément, libérant le port USB-C pour un autre usage, comme un casque filaire ou un écran externe. C'est moins contraignant que la recharge sans-fil traditionnelle, où le smartphone est immobilisé sur un support adapté.
Dans un foyer mixte, iOS et Android peuvent aussi partager les mêmes chargeurs et accessoires Qi2. Une porte-parole de Google a même indiqué sur scène que les accessoires MagSafe étaient pleinement compatibles avec les Pixel 10 en citant explicitement la marque d'Apple. Impensable il y a encore quelques années.
Des dizaines d'accessoires magnétiques déjà prêts pour s'adapter aux aimants
Avec Qi2, Google ne se contente pas d’améliorer la recharge : il ouvre la porte à un écosystème entier d’accessoires. Étuis avec poignée intégrée, supports de voiture, batteries externes magnétiques ou trépieds photo : l’offre déjà disponible pour les iPhone devient immédiatement compatible avec les Pixel 10, sans nécessiter la conception de nouveaux accessoires. Un bon point pour tous les utilisateurs d'iPhone souhaitant switcher vers un nouvel appareil de la gamme Pixel, sans investir à nouveau des centaines d'euros dans leur équipement.
Google accompagne ce lancement avec ses propres accessoires, et notamment le Pixelsnap, un chargeur USB-C qui ressemble presque trait pour trait au modèle MagSafe d'Apple, si ce n'est que les iPhone avec MagSafe sont limités aujourd'hui à 15W.
Les utilisateurs pourront aussi tirer parti de la large gamme de produits certifiés Qi2 déjà en circulation. La compatibilité s’étend même aux Galaxy S25 équipés d’un étui « Qi2 Ready », la marque coréenne n'ayant pas intégré d'aimant dans ses derniers smartphones.