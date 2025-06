En 2017, l’iPhone 8 (et l'iPhone X) intégraient la technologie de recharge sans-fil Qi. Une avancée qui marquait un tournant vers plus de confort et de modernité chez Apple, qui misa ensuite sur MagSafe avec l’iPhone 12, améliorant l'efficacité et la stabilité grâce à des aimants intégrés. Rappelons que la dénomination MagSafe remonte à 2008, une époque où celle-ci désignait un type de connecteur présent sur les ordinateurs MacBook.