Google dégaine une technologie de stockage de pointe pour ses futurs fleurons. Baptisée Zoned UFS, elle ambitionne de préserver les performances et la longévité des smartphones sur le très long terme, en parfaite adéquation avec la promesse de sept ans de mises à jour.
- Google intègre le ZUFS 4.0, un stockage zoné fourni par SK Hynix, réservé aux Pixel 10 Pro en 512 Go et 1 To.
- Le zonage réduit l’usure NAND, optimise écritures/effacements et promet des applis 45% plus rapides après des années.
- Objectif longévité : ZUFS prolonge la durée de vie des puces de 40%, cohérent avec les sept ans de mises à jour.
Alors que les regards sont tournés vers les nouveautés attendues des Pixel 10, une information technique vient de jeter un pavé dans la mare. Google s'apprête à intégrer une technologie de stockage inédite, le ZUFS 4.0, dans ses modèles Pro. Fournie par le géant SK Hynix, cette puce pourrait bien être l'arme secrète de Google pour garantir une expérience utilisateur fluide et durable, bien au-delà des standards actuels du marché.
Une architecture de stockage pensée pour la performance durable
Le Zoned Universal Flash Storage (ZUFS) repose sur un principe de « zonage » intelligent des données. Plutôt que de les écrire de manière désorganisée, le système les regroupe dans des zones dédiées en fonction de leur type et de leur fréquence d'utilisation. Cette organisation méticuleuse permet de réduire drastiquement l'usure des cellules mémoire en optimisant les opérations d'écriture et d'effacement, un processus qui, sur les stockages traditionnels, finit par dégrader les performances au fil du temps.
Les bénéfices sont concrets : SK Hynix annonce des temps de lancement d'applications réduits de 45% même après des années d'utilisation intensive. Cette architecture prend tout son sens avec l'explosion des fonctionnalités d'IA embarquée dans les Pixel 10. Le processeur Tensor G5, qui affiche des gains de performance de 34% par rapport à son prédécesseur, tire pleinement parti de cette optimisation du stockage pour alimenter les modèles Gemini Nano directement sur l'appareil.
Une montée en gamme progressive et ciblée
Google réserve pour l'instant cette avancée à ses configurations les plus exclusives. Seuls les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL dotés de 512 Go ou 1 To de stockage auront droit au ZUFS. Les autres versions bénéficieront tout de même d'une belle mise à niveau, passant à la norme UFS 4.0, déjà bien plus rapide et économe en énergie que l'UFS 3.1 des générations précédentes.
Cette segmentation s'explique par les coûts de production encore élevés de cette nouvelle technologie, dont la production de masse vient à peine de démarrer. Le message est clair : pour profiter du summum de la technologie Google, il faudra opter pour le très haut de gamme. Les autres utilisateurs verront tout de même une amélioration notable, avec des vitesses de lecture pouvant doubler par rapport aux Pixel 9.
Le chaînon manquant de la longévité logicielle
L'atout maître du ZUFS est sans conteste sa durabilité. En limitant les cycles d'écriture superflus, cette technologie prolonge la durée de vie effective de la puce de stockage de 40%. C'est une réponse directe à l'un des principaux facteurs de vieillissement des smartphones : la dégradation de la mémoire NAND qui entraîne des ralentissements inévitables après deux ou trois ans.
Cette innovation matérielle vient donc parfaitement compléter la promesse logicielle de Google d'offrir sept ans de mises à jour. L'un ne va pas sans l'autre : à quoi bon un logiciel à jour si le matériel ne suit plus ? Avec le ZUFS, Google semble enfin détenir une solution complète pour proposer des appareils non seulement performants au déballage, mais conçus pour le rester pendant de longues années. Reste à observer si la concurrence s'alignera sur cette vision à long terme.