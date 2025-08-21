Le Zoned Universal Flash Storage (ZUFS) repose sur un principe de « zonage » intelligent des données. Plutôt que de les écrire de manière désorganisée, le système les regroupe dans des zones dédiées en fonction de leur type et de leur fréquence d'utilisation. Cette organisation méticuleuse permet de réduire drastiquement l'usure des cellules mémoire en optimisant les opérations d'écriture et d'effacement, un processus qui, sur les stockages traditionnels, finit par dégrader les performances au fil du temps.

Les bénéfices sont concrets : SK Hynix annonce des temps de lancement d'applications réduits de 45% même après des années d'utilisation intensive. Cette architecture prend tout son sens avec l'explosion des fonctionnalités d'IA embarquée dans les Pixel 10. Le processeur Tensor G5, qui affiche des gains de performance de 34% par rapport à son prédécesseur, tire pleinement parti de cette optimisation du stockage pour alimenter les modèles Gemini Nano directement sur l'appareil.