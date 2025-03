Les premiers retours des utilisateurs sont unanimes : après l'installation de la mise à jour de mars, les anciens Pixel semblent plus rapides, plus réactifs. Des applications qui pouvaient auparavant montrer quelques signes de latence s'ouvrent et fonctionnent désormais avec une fluidité accrue. La navigation dans l'interface, le lancement de jeux ou encore la gestion du multitâche bénéficieraient également de ce regain de vigueur. Bien que Google n'ait pas communiqué officiellement sur cette mise à jour du kernel dans le cadre des notes de version de mars, les observateurs attentifs et les tests techniques semblent confirmer l'impact positif de cette intervention.

Il est important de souligner que ces améliorations ne transforment pas radicalement un Pixel d'ancienne génération en un smartphone dernier cri. Il ne s'agit pas de doter soudainement un Pixel 6A des performances d'un Pixel 9 Pro. Cependant, ce coup de pouce au niveau du kernel permet d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles, de réduire les goulots d'étranglement et, au final, de rendre l'expérience utilisateur plus agréable et plus fluide au quotidien.