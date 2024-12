Discrètement, Google à mis à jour une page de support. L'entreprise ne fait plus la distinction entre les nouveautés fonctionnelles et le déploiement de correctifs. Ces modèles "recevront des mises à jour pendant cinq ans à compter de la date de mise à disposition initiale de l'appareil sur le Google Store aux États-Unis. Ils bénéficient de cinq ans de mises à jour de sécurité et de l'OS, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations intégrées via les Pixel Drops."

Google a confirmé ce changement sur Twitter. Précisons que cela concerne tous les modèles de chaque génération, et donc les Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel Fold. La nature exacte de ces mises à jour n'a cependant pas été définie. Au regard des avancées en matière d'intelligence artificielle et du traitement des algorithmes en local, difficile de penser que le Pixel 6a s'en sortira aussi bien que la prochaine génération.

Il ne serait alors pas surprenant que Google réserve les dernières fonctionnalités phares à ses nouveaux appareils. Un tel clivage a déjà pu être observé chez Apple. Si à l'heure actuelle 28 modèles d'iPhone peuvent installer iOS 18, seuls 6 sont éligibles à l'Apple Intelligence.