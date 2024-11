Le pack de correctifs de novembre 2024 inclut aussi son lot de mises à jour plus ou moins importantes pour éliminer quelques bugs qui trainent toujours depuis le passage à Android 15.

Parmi ceux-ci, citons la connectivité Bluetooth, dont la portée pouvait être réduite par rapport à la normale. La puce retrouve désormais son champ d'action initial. Le clavier pouvait également répondre difficilement, avec quelques touches non prises en compte lors de la frappe dans certains cas. Si ces problèmes ne touchent pas l'ensemble des utilisateurs, loin de là, ils sont aujourd'hui de l'histoire ancienne.

Google indique enfin des améliorations de performance et de stabilité de l'interface d'Android, avec notamment des progrès dans les animations et transitions, qui devraient être un peu plus fluides qu'auparavant.

Pour réaliser cette mise à jour, direction les réglages de votre Pixel, rubrique Système puis Mise à jour du système. Le paquet d'installation devrait vous être proposé immédiatement, et l'installation demande un redémarrage de l'appareil. Les modèles concernés sont les Pixel 6, jusqu'aux tout derniers Pixel 9 et Pixel 9 Pro.