Google Pixel 4, 5 et 6 : la mise à jour d'octobre est là !

À ce sujet, la nouvelle « October Pixel Update » de Google est disponible pour les Pixel 4/4 XL, le Pixel 4a, le Pixel 5 et le Pixel 5a, sans oublier bien sûr les récents Pixel 6, en version standard, Pro et 6a. Cette mise à jour vient apporter diverses optimisations, notamment côté audio, et corrige aussi un bug qui peut mener à un crash lors de la connexion à un VPN.